Работникам калужского предприятия девять месяцев не платили зарплату

В Дзержинском районе Следственный комитет помог добиться выплаты зарплаты шести работникам горнодобывающего предприятия.

После возбуждения уголовного дела компания выплатила задолженность. Зарплату людям не платили девять месяцев - с декабря 2021 по август 2022 года. При этом деньги у предприятия были, через расчетные счета проводились операции.

После выплаты зарплаты уголовное дело прекращено.