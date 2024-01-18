В Москве уроженец Калужской области выпал с седьмого этажа и выжил

В Москве на Открытом шоссе мужчина из Калужской области выпал из окна. После падения с высоты седьмого этажа, он остался в живых, информирует РЕН ТВ.

Как уточняет источник, счастливчик вешал белье, не удержал равновесие и сорвался вниз.

Мужчину госпитализировали, его состояние уточняется.