Калужские львы наслаждаются зимними забавами

Животные ставят лапы на предложенную игрушку и словно пытаются на ней прокатиться.

В калужском экопарке пара хищников с интересом играют с большой ледянкой словно маленькие дети.

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