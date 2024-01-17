ВТБ отменил комиссию за выпуск виртуальной таможенной карты

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Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ, ведущие внешнеэкономическую деятельность, могут бесплатно выпустить виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта» любой категории. В цифровом формате продукт сохраняет свой полный функционал и позволяет предпринимателям экономить время и расходы на оформлении бумажных документов и посещении офиса банка.

Виртуальная таможенная карта – удобный инструмент для таможенных платежей. С ее помощью клиенты могут совершать оплату в момент подачи декларации на товары, что избавляет их от необходимости авансировать средства и переводить на счет сумму «с запасом» на случай изменения валютных курсов и форс-мажорных обстоятельств. Виртуальная карта позволяет проводить все виды таможенных платежей в круглосуточном режиме семь дней в неделю. Уведомления об оплате приходят по СМС и электронной почте, а совершенные ранее операции всегда доступны в архиве в личном кабинете. Это упрощает контроль за движением средств и делает прозрачным учет по таможенным операциям.



«ВТБ активно развивает экосистему сервисов для компаний, работающих на международных рынках. Мы наполняем ее новыми востребованными цифровыми продуктами, чтобы максимально упростить для клиентов ведение внешнеэкономической деятельности, помочь оптимизировать как временные, так и операционные затраты. Теперь клиенты ВЭД могут бесплатно в онлайн-формате из любой точки мира оформить таможенную карту и сразу проводить по ней платежи», − прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.



Для выпуска виртуальной карты достаточно заполнить и подписать электронной подписью заявку в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ в разделе «ВЭД и валютный контроль» − «Таможенные сервисы» и дать согласие на информирование по СМС и электронной почте. Одной заявкой можно заказать несколько карт для разных держателей.



ВТБ предлагает клиентам среднего и малого бизнеса комплексное сопровождение внешнеторговых поставок. Новые таможенно-логистические сервисы банка включают инструменты для всех этапов сделки от предварительной оценки поставки до таможенного сопровождения под контролем банка, международной логистики и сертификации товаров. Сервисы предоставляются совместно с партнерами ВТБ − профессиональными участниками рынка ВЭД, а сделку на всех этапах сопровождают эксперты банка. Они структурируют внешнеторговые сделки и контролируют качество и сроки оказания услуг, что позволяет клиенту сосредоточиться на ведении бизнеса.

Справочно

Для клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с открытым расчетным счетом без взимания комиссии осуществляется выпуск, перевыпуск в связи с окончанием срока действия и обслуживание во второй год действия таможенной карты платежной системы «Таможенная карта» на виртуальном носителе. Виртуальная карта выпускается в цифровом формате и сохраняет весь функционал пластикового носителя. Для выпуска виртуальной таможенной карты в интернет-банке необходимо зайти в раздел «ВЭД и валютный контроль», далее «Таможенные сервисы», выбрать блок «Таможенная карта» и кликнуть на кнопку «Выпустить карту, заполнить и направить в банк заявку, предоставив согласие на смс и email информирование. Подать заявление можно в режиме 24/7. После выпуска карты банком клиент получит логин на указанный в заявке e-mail и пароль на номер телефона для регистрации в личном кабинете платежной системы «Таможенная карта», где после обновления пароля станут доступны к просмотру реквизиты таможенной карты.

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