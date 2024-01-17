Сказка для Арины: «Ёлка добра» помогла исполнить мечту девочки из Обнинска

Юная Арина Масленникова из первого наукограда отправилась с семьёй на ёлку в храм Христа Спасителя, чтобы увидеть грандиозное интерактивное шоу.
Арина мечтала увидеть новогоднее представление в храме Христа Спасителя. Об этом она рассказала в записке, которую отправили на Всероссийскую акцию «Ёлка Добра». Компания SINTEC Group стала персональным волшебником для Арины, исполнив её заветное желание.
На январских каникулах девочка вместе с семьёй провела приятный день в историческом центре Москвы. Они окунулись в предпраздничную атмосферу российской столицы, а также ощутили дух рождественского чуда, посмотрев добрую новогоднюю сказку.
«Посещение таких событий ценно для каждой семьи. Я очень рад, что дети хотят больше узнать о традициях нашей страны, мечтают о представлениях, сказке и хотят разделить тёплые эмоции с родными! В Обнинске не первый год проходит Всероссийская акция «Ёлка добра», и наша компания поддерживает её и помогает ребятам исполнять их мечты. Акция стала прекрасной традицией. Это замечательная возможность и, пожалуй, самое идеальное время, чтобы воплотить чью-то детскую мечту в реальность», — считает заместитель генерального директора SINTEC Group Дмитрий Самбуров.
Традиционно, в храме Христа Спасителя проходит грандиозное представление. В этом году зрители увидели интерактивное шоу «Тайна старого зеркала», поставленное по произведению «Рождественские повести» Чарльза Диккенса. Сказка наполнена душевной атмосферой, это не просто яркий рассказ о приключениях героев, а просветительский проект, который раскрывает зрителям основы православных традиций.
Всероссийскую акцию «Ёлка добра» проводят в регионе с 1998 года. Новогоднюю ель украшают шарами с пожеланиями детей, которые нуждаются в особом внимании. В их числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Выбирая шар с ёлки, участники акции, среди которых представители власти, предприятий региона, меценаты берут на себя обязательство их исполнить.
Акция «Ёлка добра» проходит в Калужской области шестой раз подряд. В этом году желания загадали более 50 ребят из Обнинска.
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