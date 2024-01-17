Работника на зарплату в миллион рублей ищут в Калужской области

В среду, 17 января, ресурс HeadHunter опубликовал новую подборку вакансий в Калужской области.

Самую большую зарплату предлагают менеджеру по тендерам – от 300 тысяч до миллиона рублей в месяц. Этот человек должен организовывать международные мультимодальные перевозки, отслеживать грузы, оформлять пакеты документов, контролировать производство и организовывать выигрыш тендеров.

Еще в двух вакансиях менеджерам предлагают до 500 и до 400 тысяч рублей в месяц.

Также до 400 тысяч готовы платить региональному торговому представителю.

Водителю-экспедитору предлагают до 300 тысяч.

Прорабов ищут на зарплату до 250 тысяч рублей.