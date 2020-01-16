Калужане пожаловались на уборку дороги

В редакцию прислал видеобращение читатель. В нем мужчина пожаловался на уборку снега.

Судя по его кадрам, дорогу, ведущую к поселку Зеленое и к Тихоновой Пустыни, не чистят.

Мы обратились в горуправу. Информацию пообещали передать в Управление по работе с населением на территориях и в Управление городского хозяйства.