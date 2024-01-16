В Калуге плата за детский сад вырастет с 1 февраля

С 1 февраля в Калуге родители будут больше платить за пребывание своих малышей в детских садах.

Плата вырастет на 4,5%, говорится в постановлении городской управы, которое 16 января подписал первый заместитель городского голова Александр Серяков.

Один день в саду с 12-часовым пребыванием обойдется в 76,44 рубля. На данный момент плата составляет 73,15 рубля.