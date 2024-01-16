В ночных клубах Калуги прошли массовые проверки

Полиция 16 января рассказала о результатах рейдов по развлекательным заведениям в областной столице.

В отделения доставили 66 человек. Среди них двое несовершеннолетних, на их родителей составили административные протоколы.

Троих посетителей ночных клубов подозревают в употреблении наркотиков, их отправили на освидетельствование.

Кроме того, в двух развлекательных заведениях изъяли 37 литров алкоголя. Спиртное проверяют.