ВТБ помог организовать первую свадьбу с использованием биометрии

В России прошла первая свадьба с использованием биометрии
На выставке-форуме «Россия» в Москве прошла первая в стране свадебная церемония с регистрацией брака по биометрии.
Супругам не нужно было предоставлять документы. Их личность подтвердили с помощью биометрии, которую они сдали перед этим в отделении банка ВТБ.
В Москву пара приехала из Воронежской области. Оба – учителя.
- Сегодня биометрия становится все более востребованной в России, в том числе благодаря расширению сфер ее применения, - рассказал член правления банка ВТБ Святослав Островский. - Такие технологии позволяют безопасно, удаленно и достоверно идентифицировать клиента, а значит сделать инновационные продукты и услуги более доступными для населения. Используя биометрию, уже сегодня можно стать клиентом банка, оплатить проезд в московском метро, выпустить электронную СИМ-карту и перечень возможностей для применения биометрических данных будет только увеличиваться. В перспективе, с помощью биометрии можно будет быстро и просто воспользоваться не только государственными, но и частными услугами. Для наших клиентов уже в этом году мы планируем реализовать возможность разблокировки ВТБ Онлайн по биометрии, а также сделать ее одним из вариантов подтверждения финансовых операций.
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