В Калуге Яченское водохранилище промерзло на 39 сантиметров

На Крещение в Калуге купель собираются обустроить на Яченском водохранилище.

В преддверии этого события сотрудники МЧС проверили толщину льда на водоеме.

Сейчас там 35-39 сантиметров льда, что вполне безопасно для купаний. Обычно купели обустраивают на льду от 25 сантиметров.

МЧС ожидает, что в ледяную воду 18-19 января окунется больше 6000 жителей области.