Россияне на новогодних праздниках увеличили спрос и траты на отдых

Об этом свидетельствует аналитика, представленная ВТБ на основе анализа транзакций по картам. На новогодних каникулах клиенты банка совершили 7,7 млн покупок и потратили почти 9 млрд рублей на отдых и развлечения: в категориях авиа и ж/д перевозки, туризм, отели и курорты, услуги общепита, развлечения. Спрос на эти услуги увеличился по сравнению с прошлогодними каникулами на 10%, траты выросли на 31%.

Количество покупок в точках питания, ресторанах и барах в начале 2024 года увеличилось на 10%, а рост расходов в этой категории составил 31%. В январе 2024 года клиенты банка потратили в местах общественного питания около 6,2 млрд рублей и совершили более 7 млн покупок.

Заметнее всего вырос спрос в категориях бары (+28%) и рестораны (+11%). Наибольшая сумма в дни минувших каникул была потрачена в точках фастфуда и столовых – 3,5 млрд рублей. Средний чек общепита сильнее всего вырос в ресторанах – на 24%, а наименьший рост пришелся на фастфуды и столовые – 15%.

Спрос на железнодорожные перевозки вырос в период новогодних каникул на 6% по сравнению с прошлогодними праздниками. Траты на этот вид транспорта составили свыше 400 млн рублей. На авиаперевозки потрачено в дни каникул 254 млн рублей. В этой категории снижение спроса наблюдается уже два года подряд, а объем трат за год вырос на 20%.

Спрос на проживание в отелях и на курортах не изменился, сохранив значения прошлого года. В этой категории на минувших каникулах было потрачено почти 800 млн рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. В категории организованного туризма потрачено около 1,2 млрд рублей, спрос значительно не изменился, объем трат вырос за год на 32%.

«Большинство россиян предпочитают провести новогодние праздники дома. В этот период традиционно растут траты в общепите – это связано в том числе и с открытием большого количества новых заведений. Все больше россиян заменяют зарубежные поездки отдыхом на горнолыжных курортах или в культурных столицах нашей страны. Новогодние каникулы позволяют не только отправиться в путешествие по России, но и посетить интересные места в своем родном городе всей семьей», – комментирует результаты Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса банка.