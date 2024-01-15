Калужанка заплатила 265 тысяч рублей женщине, которую сбила

В Калуге через судебных приставов удалось выбить компенсацию для женщины, которая пострадала в ДТП.

За рулем автомобиля была другая калужанка. Она сбила пешехода, но присужденную судом компенсацию долгое время не выплачивала.

Деньги она отдала после введения ограничений: ей запретили выезжать из страны, регистрировать сделки по авто и недвижимости.