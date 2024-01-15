Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла сразу на 118%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом существенно выросла в Калужской области за неделю, с 8 по 14 января.

Если за предыдущий семидневный период было 4414 случаев, то сейчас уже 9602 (+118%). Рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Пороговые значения превышены на 98%.

Растет и заболеваемость гриппом – за неделю 74 подтвержденных случая.

В больницы с ОРВИ попали 46 калужан.