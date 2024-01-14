В Калужской области 12 социальных проектов победили в конкурсе Фонда президентских грантов

Первый в 2024 году конкурс стал счастливым для 12 организаций-победителей. Общая сумма грантов превышает 36 млн. рублей.

Новость эту сообщил в воскресенье, 14 января губернатор Калужской области.

Среди победителей проект «Ищу няню» ассоциации «Безопасное детство». Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут заказать кратковременный присмотр за детьми.

- Среди направлений, по которым будут реализованы другие проекты-победители: инклюзивное волонтерство, патриотическое воспитание «трудных подростков», профориентация в сфере научной и технической деятельности, помощь детям с инвалидностью, семьям в трудной жизненной ситуации, развитие общественной дипломатии, - отметил Владислав Шапша.