Город Медынь в Калужской области отметил 82-ю годовщину освобождения

Немецко-фашистских захватчиков выбили из Медыни 14 января.

Этот день стал особой датой для каждого жителя Медынского района. Днем на площади к монументу освободителям возложили цветы и венки, прошел митинг.

- Сегодня мы с благодарностью вспоминаем имена всех, кто принимал участие в освобождении города, склоняем головы перед павшими воинами советской армии и советским народом, - сказал в поздравительном слове глава администрации Медынского района Николай Козлов. - Будем же бдительны. Нацизм живуч. Будем же помнить заветы дедов и прадедов, будем помнить, за что они сражались и как они побеждали! Вечная им слава!

Выступавшие на мероприятии отмечали и сегодняшний день. Слова благодарности бойцам, принимающим участие в СВО и пожелание скорейшей победы над неонацизмом на Донбассе звучали рефреном, связывающим два события с разницей в 82 года.