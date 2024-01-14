В Калуге в понедельник три десятка улиц и несколько деревень останутся без воды

Водоснабжение будет отключено 15 января в 9.00. Это связано с ремонтными работами в поселке Турынино.
Городская управа обещает, что холодную воду дадут ближе к 21.00. Кроме этого, после подачи, некоторое время возможно вода будет течь с примесями.
- Просим с пониманем отнестись к временным неудобствам, - добавили в городской управе Калуги.
Полный список обезвоженных улиц смотрите здесь.
В понедельник будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам:
- ул. Аэропортовская,
- пер. Аэропортовский,
- ул. Взлетная,
- с. Грабцево,
- д. Бутырки,
- ул. Кукареки,
- ул. Новосельская,
- ул. Ольговка,
- ул. Сельская,
- ул. Литвиновская,
- ул. Прончищева,
- ул. Черновская,
- ул. Хуторская,
- пер. Хуторской,
- ул. Молодежная,
- ул. Клюквина,
- ул. Пригородная,
- ул. Моторная,
- ул. Платова,
- ул. Проезжая,
- ул. Новаторская,
- ул. Калужская,
- б-р Солнечный,
- мкр. Дубрава,
-мкр. Нефтебаза,
- Грабцевское Шоссе (от д. 60 до д. 176а – четная сторона, от д. 39 до д. 115 – нечетная сторона),
- мкр. Бушмановка,
- д. Ждамирово,
- р-он 1-3го Турынино,
- ул. Болдина,
- ул. Спичечная,
- ул. Постовалова,
- ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда),
- п. Воскресенский,
- д. Горневская слобода,
-Индустриальный парк Грабцево,
- гостиница «Амбассадор».
Также будет наблюдаться пониженное давление по адресам:
- мкр. Европейский квартал,
- д. Пучково,
- мкр. Ромодановские дворики,
-мкр. Секиотово,
-ш. Одоевское,
- ш. Тульское.
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