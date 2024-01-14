В Калуге в понедельник три десятка улиц и несколько деревень останутся без воды

Водоснабжение будет отключено 15 января в 9.00. Это связано с ремонтными работами в поселке Турынино.

Городская управа обещает, что холодную воду дадут ближе к 21.00. Кроме этого, после подачи, некоторое время возможно вода будет течь с примесями.

- Просим с пониманем отнестись к временным неудобствам, - добавили в городской управе Калуги.

Полный список обезвоженных улиц смотрите здесь.

В понедельник будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам:

- ул. Аэропортовская,

- пер. Аэропортовский,

- ул. Взлетная,

- с. Грабцево,

- д. Бутырки,

- ул. Кукареки,

- ул. Новосельская,

- ул. Ольговка,

- ул. Сельская,

- ул. Литвиновская,

- ул. Прончищева,

- ул. Черновская,

- ул. Хуторская,

- пер. Хуторской,

- ул. Молодежная,

- ул. Клюквина,

- ул. Пригородная,

- ул. Моторная,

- ул. Платова,

- ул. Проезжая,

- ул. Новаторская,

- ул. Калужская,

- б-р Солнечный,

- мкр. Дубрава,

-мкр. Нефтебаза,

- Грабцевское Шоссе (от д. 60 до д. 176а – четная сторона, от д. 39 до д. 115 – нечетная сторона),

- мкр. Бушмановка,

- д. Ждамирово,

- р-он 1-3го Турынино,

- ул. Болдина,

- ул. Спичечная,

- ул. Постовалова,

- ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда),

- п. Воскресенский,

- д. Горневская слобода,

-Индустриальный парк Грабцево,

- гостиница «Амбассадор».

Также будет наблюдаться пониженное давление по адресам:

- мкр. Европейский квартал,

- д. Пучково,

- мкр. Ромодановские дворики,

-мкр. Секиотово,

-ш. Одоевское,

- ш. Тульское.