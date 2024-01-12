Жители России массово понесли деньги в банки

За декабрь портфель рублевых средств физлиц ВТБ вырос на 550 миллиардов рублей.
После роста ставок по вкладам россияне активно понесли деньги в банки. Только за декабрь, к примеру, у банка ВТБ рублевый портфель вырос на 550 миллиардов рублей до 6,2 триллиона.
За год рост составил 35%.
Основным драйвером выступили рублевые счета до востребования.
- Эта тенденция характерна для рынка в целом, - рассказала начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова. - Примечательно, что в новогодние праздники, когда клиенты традиционно увеличивают свои траты и стремятся забрать часть денег из банков, россияне продолжили придерживаться сберегательной тактики. Так, за первые восемь дней января клиенты сохранили на рублевых счетах банка на 37 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Эксперты прогнозируют, что рынок сбережений продолжит расти.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.