Жители России массово понесли деньги в банки

За декабрь портфель рублевых средств физлиц ВТБ вырос на 550 миллиардов рублей.



После роста ставок по вкладам россияне активно понесли деньги в банки. Только за декабрь, к примеру, у банка ВТБ рублевый портфель вырос на 550 миллиардов рублей до 6,2 триллиона.



За год рост составил 35%.



Основным драйвером выступили рублевые счета до востребования.



- Эта тенденция характерна для рынка в целом, - рассказала начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова. - Примечательно, что в новогодние праздники, когда клиенты традиционно увеличивают свои траты и стремятся забрать часть денег из банков, россияне продолжили придерживаться сберегательной тактики. Так, за первые восемь дней января клиенты сохранили на рублевых счетах банка на 37 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Эксперты прогнозируют, что рынок сбережений продолжит расти.

Опубликовано: 12.01.2024 16:15 353