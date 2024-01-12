В Калужской области человек официально умер по просьбе брата

В Ферзиково объявили умершим мужчину, который в 2013 году уехал на заработки в Москву и пропал. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Такое решение принято по заявлению брата этого человека. Мать мужчин умерла, оставив наследство. Чтобы его получить, житель Ферзиково и обратился в суд.

Своего брата он не видел более 10 лет. На связь тот не выходил. Ни у кого из родственников нет никакой информации о нем.

- Согласно статье 45 Гражданского кодекса РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, - пояснили в суде.