В Калуге спасатели поговорят с рыбаками на льду

В понедельник, 15 января, сотрудники МЧС проведут в Калуге профилактический рейд, чтобы предупредить рыбаков об опасности подледного лова.

Спасатели приедут на Яченское водохранилище, Воробьевскую переправу и в Колюпаново.

- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде, - напомнили в МЧС.