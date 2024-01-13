Население Калужской области выросло

По итогам 10 месяцев 2023 года в Калужской области население увеличилось на 1365 человек. Это произошло за счет приезжих из других регионов и стран, сообщили в Калугастате.

В нашу область приехали 40 770 человек, а уехали из нее 34 579.

Миграционный прирост составил 6191 человека.

При этом смертность по-прежнему превышает рождаемость. Умерли 11 697 человек, родился – 6871. Естественная убыль – 4826.