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Стали известны самые богатые районы Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2024 09:00 0 182
Стали известны самые богатые районы Калужской области

Калугастат опубликовал новый список районов Калужской области с указанием средней зарплаты в каждом из них. В нем приводятся данные о средней начисленной зарплате в октябре 2023 года.

Больше всего в регионе зарабатывают в Обнинске. За ним следуют Боровский, Жуковский и Малоярославецкий районы. Калуга по-прежнему занимает пятое место.

Самые низкие доходы в Хвастовичском, Жиздринском и Думиничском районах.

Интересно, что разница в зарплатах самого богатого Обнинска и самых бедных Думиничей составляет 50566 рублей.

Публикуем полный список районов Калужской области со средней зарплатой в каждом:

  • Обнинск 87 958 рублей,
  • Боровский район 84 555 рублей,
  • Жуковский район 70 666 рублей,
  • Малоярославецкий район 67 811 рублей,
  • Калуга 66 416 рублей,
  • Бабынинский район 59 786 рублей,
  • Ферзиковский район 59 243 рубля,
  • Барятинский район 57 297 рублей,
  • Дзержинский район 56 396 рублей,
  • Ульяновский район 52 800 рублей,
  • Куйбышевский район 52 743 рубля,
  • Людиновский район 51 846 рублей,
  • Тарусский район 51 089 рублей,
  • Перемышльский район 48 666 рублей,
  • Кировский район 48 018 рублей,
  • Спас-Деменский район 46 977 рублей,
  • Козельский район 46 113 рублей,
  • Сухиничский район 45 680 рублей,
  • Износковский район 45 157 рублей,
  • Медынский район 43 631 рубль,
  • Мосальский район 41 390 рублей,
  • Мещовский район 40 934 рубля,
  • Юхновский район 40 461 рубль,
  • Хвастовичский район 39 419 рублей,
  • Жиздринский район 38 134 рубля,
  • Думиничский район 37 392 рубля.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2024 09:00 0 182
Тэги: общество зарплата статистика
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