В России началось объединение двух негосударственных пенсионных фондов

Интеграция завершится до конца первого полугодия 2024 года.

Начался процесс объединения ВТБ Пенсионный фонд и НПФ «Открытие». Перевод клиентов будет осуществлен автоматически.

Ожидается, что интеграция завершится до середины 2024 года.

Объединенный фонд станет одним из лидеров российского рынка. Количество клиентов увеличится до 10,5 миллиона человек. Фонд будет управлять триллионом рублей.

Клиентам фондов не нужно будет совершать никаких дополнительных действий. Условия корпоративных пенсионных программ останутся неизменными.

- Мы гарантируем сохранность пенсионных средств клиентов НПФ «Открытие» и исполнение перед ними всех обязательств в полном объеме, - заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

По его словам, объединенный фонд предложит клиентам более удобные и доступные сервисы.

Напомним, банк «ФК Открытие» перешел в собственность ВТБ в конце 2022 года.