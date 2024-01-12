Жительница Калужской области спасла лебедя

Женщина решила помочь птице, взяла ее домой, а потом сообщила специалистам.

В Людиново местная жительница заметила молодого лебедя, который вышел на дорогу.

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