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Аналитики рассказали, где калужане смогут сэкономить на бронировании отелей после новогодних каникул

Фото предоставлено ПАО МТС
Опубликовано: 11.01.2024 15:39 0 247
Аналитики рассказали, где калужане смогут сэкономить на бронировании отелей после новогодних каникул

Сервисы бронирования МТС Travel и Bronevik.com проанализировали цены на отели и другие объекты размещения по стране в январе: на новогодние каникулы и после их окончания. Выяснилось, что после 8 января стоимость проживания снизилась более чем на четверть. 

По данным сервисов на конец декабря, средняя цена на объекты размещения по России после праздничных выходных составляет 5 800 рублей в сутки (тариф на двоих), в то время как в начале января проживание в отелях и апартаментах по России стоило в среднем 7 900 рублей в сутки. 

Среди популярных направлений после 8 января сильнее всего цены снизились в Мурманске – на 42% до 4 400 рублей в среднем в сутки, и Владимире – там ценник после новогодних каникул падает на 37% до 4 500 рублей за ночь. На 28% дешевле стал отдых в Казани – в среднем 7 200 рублей в сутки, на 27% – в Санкт-Петербурге (5 800 рублей в сутки). Дешевле на четверть после каникул можно забронировать отели в Сочи (7 100 руб./сут.), Калининграде (5 400 руб./сут.), Туле (4 500 руб./сут.) и Нижнем Новгороде (5 500 руб.). 

«В Москве, которая является лидером по числу бронирования у калужан как на каникулы, так и с 9 по 31 января, цены уже упали – на 19% по отношению к новогодним выходным. Однако, поскольку наиболее выгодные предложения бронируются заранее, средний ценник даже после 8 января составляет порядка 8 000 рублей в сутки. На столицу приходится четверть от всех бронирований по России с 9 по 31 января. Еще 10% бронирований сделано в Санкт-Петербурге. Тройку популярных направлений замыкает Горный Сочи. Там сделано 6% от всех бронирований по России с 9 по 31 января», – рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова. 

Согласно аналитике , после новогодних каникул в Горном Сочи ценник на объекты размещения также значительно снизился – на четверть. По данным на конец декабря, забронировать жилье с 9 по 31 января там можно в среднем за 21 000 рублей в сутки на двоих.

Фото предоставлено ПАО МТС
Опубликовано: 11.01.2024 15:39 0 247
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