В Калуге появилось новое радио на волне 93.1 FM

Новое радио заработало в Калуге в четверг, 11 января. На волне 93.1 FM теперь можно послушать радио «Комсомольская правда – Калуга».

Радио «Комсомольская правда» вещает более чем в 400 населенных пунктах России.

На данный момент оно занимает второе место в рейтинге «Медиалогии» среди самых цитируемых радиостанций страны.

Ежедневная аудитория радио превышает более двух миллионов слушателей.

Над эфиром работают больше 800 журналистов «Комсомольской правды».

Особый упор делается на мнении слушателей. Регулярно выходит больше 50 авторских программ.