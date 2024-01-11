В аварии на дороге Калуга-Медынь из машины убежала кошка

Ранее мы писали об аварии между селами Каравай и Льва Толстого.

В редакцию обратилась наша читательница Анастасия с просьбой помочь найти кошку, которая была в машине пострадавших.

Трехцветная красавица могла убежать из машины в лес.

Девушка попросила жителей окрестных деревень присмотреться, ведь кошка может находиться в ближайших окрестностях.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, попросили обратиться по телефону 89533333375.