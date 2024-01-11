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Российские банки выдали ипотечных кредитов на рекордные 7,8 триллиона рублей

Опубликовано: 11.01.2024 14:54 0 230
Российские банки выдали ипотечных кредитов на рекордные 7,8 триллиона рублей

В 2023 году в России установлен рекорд по объему выданных ипотечных кредитов. Он составил 7,8 триллиона рублей и превысил показатель 2022 года сразу на 60%.

В то же время эксперты ВТБ отмечают, что к концу года рынок охладился из-за роста ставок и такая тенденция сохранится в 2024-м.

За год ВТБ выдал 348 тысяч жилищных кредитов на 1,5 триллиона. В среднем на одного клиента пришелся займ в 5,3 миллиона на 25 лет. Ипотечный портфель банка на 1 января составил 3,8 триллиона рублей, увеличившись за год на четверть.

Доля льготных ипотек составила 57%. В первую очередь это семейная ипотека и ипотека с господдержкой.

- Очевидно, что в наступившем году спрос на ипотеку продолжит сокращаться, - рассказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин. - Многие заемщики, планировавшие приобрести недвижимость, предпочтут отложить сделки и преумножить накопленные для первого взноса средства на депозитах с повышенной доходностью.

Эксперты ожидают снижения объемов выдачи ипотеки на треть.

Опубликовано: 11.01.2024 14:54 0 230
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