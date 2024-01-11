Скончался почетный гражданин Калуги Владимир Немыченков

В Калуге на 85 году жизни скончался почетный гражданин города Владимир Немыченков. Об этом сообщили в городской Думе.

С 1992 года он возглавлял завод «Тайфун».

В 2010-м Немыченкову было присвоено звание «Почетный гражданин Калуги».