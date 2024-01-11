Путин назначил нового председателя Калужского районного суда

Предыдущие 11 лет Сафонов возглавлял Дзержинский районный суд в Кондрово, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Новым председателем Калужского районного суда на шесть лет назначен Сергей Сафонов. Соответствующий указ 4 января подписал президент России Владимир Путин.

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