В Калуге водителей просят помочь с поиском 31-летнего мужчины

В Калуге продолжаются поиски 31-летнего Игоря Макеева, который пропал 8 января.

В четверг поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к автомобилистам, которые могли проезжать по улицам Кирова, Плеханова, Гагарина, Суворова, Труда с 23:00 8 января до 7:00 9 января.

- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра, - говорится в сообщении волонтеров. - Возможно, именно вы сможете помочь найти Игоря.

Также поисковики просят проверить записи с камер наблюдения на этих улицах в указанный выше период.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.