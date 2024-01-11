Калужане сообщают об отключении света

В четверг утром, 11 января, калужане пожаловались на отключения света. В нашу редакцию обратились жители улиц: Пухова, Билибина, Московская, Космонавта Комарова.

По уточнению ЕДДС Калуги, к ним с утра поступали заявки от жителей улиц: Труда, Баррикад, Колхозная и Брусничного переулка.

— В 8:00 утра произошло технологическое нарушение на одной из кабельных линий Калуги, – сообщает «Калугаэнерго». – Энергетики незамедлительно приступили к поиску места повреждения. К 8:36 электроснабжение большей части потребителей было восстановлено.

Ориентировочное время восстановления подачи электроснабжения в полном объеме: 10:00 ч. Социально значимых объектов без электроэнергии нет.