В Калуге насчитали почти 1000 уток

На водоемах Калуги зимует почти 1000 уток. Такие данные в среду, 10 января, опубликовало министерство природных ресурсов и экологии региона.

Больше всего птиц на Терепце – 434. На сероводородных озерах насчитали 230 уток, рядом с замёрзшим Пуховским прудом – 179. Также птицы замечены в сквере Содружества и на Оке у гагаринского моста.

Калужан приглашают присоединиться к исследованию. Для этого нужно зафиксировать дату, место, время и результаты наблюдений. Эти сведения следует разместить в социальных сетях регионального министерства природных ресурсов и экологии или направить на электронную почту.