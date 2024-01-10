Когда, наконец, КРЭО сможет очистить Калугу от мусора?

На общегородской планерке обсудили проблемы с теплом в квартирах, уборку мусора и ликвидацию несанкционированных свалок.

С мусором всё непросто – его должно вывозить областное предприятие Калужский региональный экологический оператор (КРЭО), которое городу, к сожалению, не подчиняется.

У КРЭО каждый день «то понос, то золотуха» - то машина не заводится, то масло в манипуляторах замёрзло. Вероятно, о том, что вязкость масла должно соответствовать температурам, в КРЭО не слышали.

Кроме того, на планерке рассказали, что рекордное количество калужских семей, более 600, уже получили ключи от новых квартир по программе переселения граждан из аварийного жилья в 2023 году.

В ходе планерки Дмитрий Денисов объяснил кажущуюся малочисленность автобусов на муниципальных маршрутах общественного транспорта.

Сегодня, кстати, у городского головы день рождения. Он его как обычно, не отмечает, находясь на рабочем месте. Уже более 10 лет Денисов не употребляет алкоголь. Совсем.

Хитрых просят не беспокоиться

Городская управа Калуги купила квартиры для всех нуждающихся в переселении граждан, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Таким образом, полностью завершен последний, четвертый этап программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Многие счастливые обладатели ключей от новеньких квартир уже справили новоселье. Однако, этот процесс, по словам Дмитрия Денисова, будет длиться еще около трех месяцев. Дело в том, что частенько наши люди пытаются выжать из помощи все мыслимое и немыслимое. В ход идут хитрые схемы по дроблению счетов, прописке родственников и иных способах получить дополнительные квадратные метры.

Городской голова Калуги предупредил всех таких махинаторов о бессмысленности их стараний.

- В новом жилищном кодексе прописано чётко и ясно: метр в метр, - пояснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Количество комнат в новой квартире должно соответствовать количеству в старой.

Это условие участия в федеральной программе по переселению граждан из аварийного жилья. Можно, конечно, обращаться к юристам, однако судебная практика во многих городах России показывает абсолютную бесперспективность подобных претензий. Результат один – задержка с переселением в предоставленные квартиры.

А их выделено немало. Новые квадратные метры калужане получили в четырех микрорайонах города.

- За 2022 - 2023 годы расселено 57 домов - это 627 помещений, в том числе 19 домов, являющихся объектами культурного наследия, - рассказал начальник управления ЖКХ Калуги Михаил ВИШНЯКОВ. - Для переселения было заключено 56 контрактов, приобретено 462 квартиры. В микрорайоне Кошелев-проект - 17 квартир, в Веснушках – 53 квартиры, в Европейском квартале - 47, в Дубраве – 245.

Собственники 82 помещений получили денежные компенсации, общая их сумма составила 325,9 млн. рублей. Некоторые дома расселены были ранее за счет средств городского бюджета. Например, в 2020 году расселён дом на улице Академика Королева.

С городом по программе переселения согласилось сотрудничать четыре застройщика. Квартиры предоставляются по государственной цене и с отделкой.

Программа по расселению граждан из аварийного жилья будет продолжаться. В Калуге уже признано аварийными после 1 января 2017 года 117 многоквартирных домов. В программу с 2017 по 2019 годы должны войти 87 домов. Дома будут вноситься в новую программу по хронологии признания их аварийными.

Калужане были с теплом, в отличие от Подмосковья

Морозы последних недель вызвали буквально бурю жалоб калужан в социальных сетях. Писали люди и во всевозможные инстанции. Всего за праздничные дни экстренные службы приняли 2382 обращения. В основном они касались проблем с отоплением, водоснабжением и отключением электроэнергии.

Один из телеграм-каналов, решив, видимо хайпануть на теме, написал о том, что в Калуге без тепла находится около 500 квартир. Этот явный фейк пришлось опровергать городскому голове.

- Мы не отрицаем, что график поставки тепла в отдельны домах не соответствовал нормативам, - заявил Дмитрий Денисов. - Часто проблемы возникают внутри домов из-за ветхости труб. В результате, невозможно добиться нужного давления. Обратная связь важна, она помогает нам вовремя указать УК на необходимость исправления ситуации.

Всего же, по словам директора МУП «Калугатеплосеть», в праздничные дни произошло 17 случае приостановки теплоснабжения.

- Десять из них связаны с отключением электроэнергии, причем ситуации исправлялись в течении одного часа, - объяснил директор МУП «Калугатеплосеть» Игорь КАРПОВ. - Четыре случая – это утечки воды. В частности, на улице Первых коммунаров, 16; Салтыкова Щедрина, 62; Ленина 62 и Максима Горького, 7 к.1. Два случая из-за ремонтных работ на трассах теплоснабжения.

Ты их не видишь, а они – есть!

В последнее время калужане стали обращать внимание на то, что количество заявленного руководителями Управления калужского троллейбуса общественного транспорта на маршрутах не соответствует реальности. Начальника называют одну цифру, а на интерактивных картах совсем другое, меньшее число автобусов. На это несоответствие указал на совещании и городской голова Калуги.

- У нас сейчас много ходит автобусов из новой партии, но они пока не отражаются в системе ГЛОНАСС, - пояснил руководитель УКТ Вадим ВИТЬКОВ. - Поэтому на линии может находится 10 автобусов, а в сети отражаются лишь скажем три. Специалисты поставщика сейчас этим занимаются. Процесс наладки будет идти около месяца. Раньше мы подключали к сети автобусы сами, но сейчас изменились условия и нам приходится каждый раз вызывать специалистов от поставщика автобусов.

По словам руководителя УКТ, в праздничные дни общественный транспорт отработал без происшествий. Сейчас число автобусов и троллейбусов немного снижено. Связано это, по словам Вадима Витькова с техническими проблемами, вызванными сильными морозами.

Калужанин Станислав Брюханов, в частности, посетовал на сбои движения по маршруту номер 71.

- Что касается маршрута 71, то на нем работает частный перевозчик, - объяснил Дмитрий Денисов. - Прошу провести с ним работу и выяснить, что произошло, вроде праздники кончились и пора выходить на линии маршрутов в полную силу.

Как заставить КРЭО вывозить мусор

До сих пор очень много жалоб калужан на неубранные контейнеры, на мусор на контейнерных площадках.

- Мы работаем с КРЭО по двум направлениям, - рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. – Первое - ликвидация стихийных свалок и содержание мест складирования ТКО. До конца года мы ликвидировали все стихийные свалки в центральной части города. Только за последнюю неделю вывезено около 200 кубометров мусора со стихийных свалок. Второй вопрос - взаимодействие с КРЭО по штатному вывозу мусора. Нам удалось расчистить около 100 площадок. Практически ко всем можно подъехать технике.

Как пояснили в руководстве КРЭО, сбои происходили по причине поломки техники из-за морозов.

- Я считаю, что КРЭО могло уже вывезти весь мусор, - заявил Дмитрий Денисов. Здесь КРЭО не дорабатывает. Считаю, что необходимо усиление контроля за работой этого предприятия. Прошу ГП КРЭО совместно с управлением городского хозяйства провести совместную работу для того, чтобы всю эту ситуацию что называется, взбодрить. Налицо не соблюдение правил благоустройства города.

Оставшиеся несанкционированные свалки городской голова Калуги пообещал ликвидировать в течение следующих трех недель.