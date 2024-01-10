В Калуге отключат телевидение и радио

В понедельник, 15 января, в Калуге временно не будут работать телевидение и радио. Это связано с проведением профилактических работ, рассказали в городской управе.

С 2:00 до 11:00 отключат телеканалы первого и второго мультиплексов, а также радио «Вести».

С 5:00 до 11:00 не будет вещать «Радио России», а с 6:00 до 11:00 – радио «Маяк».