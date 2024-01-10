В Калужской области 69 человек госпитализировали с коронавирусом

Сейчас госпитализированы 69 жителей области. Развернуто 100 инфекционных коек, сообщили в среду, 10 января, в правительстве региона.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!