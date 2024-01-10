В Калужской области полицейские спасли замерзавшего водителя грузовика

В последний день новогодних каникул, 8 января. в Калужской области сотрудники ГИБДД Алексей Зюзин и Евгений Солдатов помогли водителю грузовика.

Патруль заметил остановившийся грузовик на трассе Р132. Машина заглохла и не заводилась. Водитель спасался от 20-градусного мороза в холодной кабине.

Причиной поломки стал забившийся топливный фильтр. Полицейские отвезли автомобилиста в магазин автозапчастей и находились с водителем грузовика, пока тот не отремонтировал машину.