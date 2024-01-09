В Калуге открылись два пункта приема елок

Во вторник, 9 января, в Калуге открылись два пункта приема новогодних елок.

Один распложен на Телевизионной, 2б, второй – на Чижевского, 6, сообщили в городской управе.

Принести елку можно с понедельника по четверг. На Телевизионную – с 8:00 до 17:00, на Чижевского – с 8:00 до 15:00.

Пункты будут работать до 31 января.