В Калуге дети замерзают в школе: «В кабинетах от 10 до 15 градусов»

Во вторник, 9 января, в Калуге родители учеников школы №12 на улице Молодежной начали жаловаться на холод в учебном заведении.

- Дети, а у нас их трое, в классах в куртках и обуви, в кабинетах от 10 до 15 градусов. Чего ждет администрация школы? Видимо, пока дети сами надышат!?

- Ребенок еле выдержал 3 урока. Руки ледяные, нос красный. Это что за учеба? А потом дети болеют. Знаний ноль, только спрашивают с детей. Постоянно то учителя, то дети болеют. Как можно не заболеть. Если дети сидят в обуви и куртках на уроках.

Проблему прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области:

- В 12-й школе, к сожалению, есть непростые особенности работы системы отопления, но мы уже поручили директору школы увеличить подачу тепла в здание в течение этой недели, а также при необходимости использовать отопительные приборы.