В Калужской области больше 4 тысяч человек заболели ОРВИ за первую неделю года

За неделю, с 1 по 7 января, в Калужской области 4414 человек заболели ОРВИ. Также зафиксированы 14 случаев гриппа, рассказали во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемический порог превышен на 21%. Больше всего болеют взрослые.

В Калуге средние показатели заболеваемости превышены на 90%.

В больницы с ОРВИ попали 5 человек.