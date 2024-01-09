Калужане спасли пропавшего алабая, замерзавшего около дороги

В понедельник, 8 января, жители Калуги спасли пропавшего щенка алабая. Собака пропала 6 января. Об этом нам рассказала наша читательница и участница спасательной операции Ася Калиничева.

Хозяева разместили объявление о пропаже любимца и сообщили, что их питомец может находиться в районах Григоровка-Ильинка-Лаврово-Песочня-Жерело.

Щенок действительно сидел около проезжей части в деревне Жерело. По счастливому стечению обстоятельств его увидела наша читательница, когда они с семьей проезжали мимо на машине.

Калужане узнали щенка по фото и не смогли проехать мимо.

- Мы сразу написали хозяевам и они выехали за ним. Мы с молодым человеком обнимали его, пытались согреть, - рассказала Ася. – Пес очень добрый, облизывал руки. Он был очень замерзший, всю ночь видимо там просидел, его трясло, а задние лапы заледенели.

В итоге пропавший щенок воссоединился с семьей.