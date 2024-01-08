Житель Калужской области подкармливает оленя Лешу

В Телеграм-канале «Абзац» опубликовали видео, на котором житель Калужской области снял своего необычного гостя.

Олень каждый день приходит перекусить к мужчине в сарай.

Местный житель с радостью угощает животное и уже дал ему имя.

- Ты будешь Леша, - проскандировал добрый мужчина.