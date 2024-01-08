Сирота из Калуги обратилась к главе СК России из-за непригодного жилья

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу после обращения сироты из Калуги. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Калужской области в понедельник, 8 января.

Как сообщила в своем обращении калужанка, в декабре прошлого года ей предоставили непригодную для проживания квартиру. По ее словам, температура в квартире значительно ниже нормы, на окнах образовывалась наледь. Из-за этого женщина, ее муж и их два несовершеннолетних ребенка систематически болели.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - сообщили в следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.