В Калуге закрыли доступ в опасное здание на улице Никитина

В Калуге на улице Никитина ограничили доступ в заброшенный дом только после вмешательства прокуратуры. В понедельник, 8 января, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка началась после обращения одного из местных жителей. Он сообщил, что разрушенная пристройка к зданию котельной является опасным объектом.

После этого владельцу пристройки внесли представление, однако доступ так и не был закрыт. Его ограничили только после направления искового заявления.

Во время рассмотрения иска владелец заброшки все-таки закрыл к ней доступ.