Калужане позаботились о космонавтиках

На днях в Калуге фигурки космонавтиков нарядили в костюмы. Так жители города позаботились о местных мини-достопримечательностях, ведь последние дни выдались холодными.

Наряды появились на четырех фигурках. Калужане с удовольствием делятся друг с другом тем, скольких им уже удалось отыскать.

Всего в Калуге установлено 7 космонавтиков.