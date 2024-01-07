В Калужской области ищут 37-летнего москвича в синей куртке

В воскресенье, 7 января, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках 37-летнего жителя Москвы. Он может находится в Калужской области.

Пропал Юшкулис Сергей Юрьевич

С 25 декабря 2023 года место его нахождения неизвестно.

Приметы пропавшего:

• рост 187 сантиметров

• нормального телосложения

• волосы темно-русые

• зеленые глаза

Одежда:

• синяя куртка

• синяя кофта

• бежевые штаны

• черные сапоги

• вязаная шапка

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или по номеру 112, - сообщили поисковики. Также волонтеры попросили помощи у добровольцев.