В Калужской области после вмешательства прокуратуры закончили ремонт в школе

По инициативе прокуратуры Износковского района к административной ответственности привлекли подрядчика, который делал капитальный ремонт в Мятлевской школе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в воскресенье, 7 января.

После проверки выяснилось, что предприниматель нарушил сроки ремонтных работ.

Руководителя подрядной организации оштрафовали на 75 тысяч рублей. В данный момент все работы завершены.