В Калуге затопило улицу Светлую

В редакцию обратился наш читатель с жалобой на состояние дороги на улице Светлой в Калуге.

- Лёд чуть сдвинули и всё, хватит, - написал мужчина.

Мы обратились в водоканал с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

- Сегодня специалисты водоканала проведут обследование утечки, - ответили в пресс-службе предприятия.

Мы будем следить за ситуацией.