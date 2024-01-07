В калужском Свято-Троицком соборе прошла праздничная рождественская служба

Дорогие подписчики, поздравляем вас с Рождеством Христовым! Пусть ваш дом наполнится радостью, теплом и смехом близких людей!

По окончании богослужения владыка Климент поздравил прихожан с наступающим праздником, произнес проповедь и преподал архипастырское благословение.

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