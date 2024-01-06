В Калуге в Рождественскую ночь пассажиров будут ждать восемь маршрутов общественного транспорта

В субботу, 6 января, Правительство Калужской области сообщило, что в ночь с 6 на 7 января в Калуге семь троллейбусов и один автобус отправятся от площади Старый Торг после праздничной службы.

- № 1 - по ул.Ленина до вокзала Калуга-I - депо;

- № 2 - по ул.Московской - мкр.Терепец - депо;

- № 3 - по наружному кольцу по ул.Салтыкова-Щедрина - КЗТА - пл.Победы - кинотеатр «Центральный» - далее по ул.Московской в депо;

- № 6 - по ул.Гагарина - ул.Кирова - пл.Победы - ул.Маршала Жукова до ост.«Дубрава» - ул.Карла Либкнехта - депо;

- № 8А - по ул.Московской - пл.Московская - ул.Ольговская - депо;

- № 9 - по ул.Московской до пос.Северный - депо;

- № 10 - по ул.Московской - пл.Московская - ул.Гурьянова - депо;

- № 18 - по ул.Гагарина - пл.Мира - мкр.«Кошелев» - депо.