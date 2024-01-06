В Калуге в Рождественскую ночь пассажиров будут ждать восемь маршрутов общественного транспорта

В субботу, 6 января, Правительство Калужской области сообщило, что в ночь с 6 на 7 января в Калуге семь троллейбусов и один автобус отправятся от площади Старый Торг после праздничной службы.
- № 1 - по ул.Ленина до вокзала Калуга-I - депо;
- № 2 - по ул.Московской - мкр.Терепец - депо;
- № 3 - по наружному кольцу по ул.Салтыкова-Щедрина - КЗТА - пл.Победы - кинотеатр «Центральный» - далее по ул.Московской в депо;
- № 6 - по ул.Гагарина - ул.Кирова - пл.Победы - ул.Маршала Жукова до ост.«Дубрава» - ул.Карла Либкнехта - депо;
- № 8А - по ул.Московской - пл.Московская - ул.Ольговская - депо;
- № 9 - по ул.Московской до пос.Северный - депо;
- № 10 - по ул.Московской - пл.Московская - ул.Гурьянова - депо;
- № 18 - по ул.Гагарина - пл.Мира - мкр.«Кошелев» - депо.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.